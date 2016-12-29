В Уфе на Затонской ТЭЦ завершили монтаж основного оборудования Фото: администрация Уфы В Уфе на Затонской ТЭЦ завершили монтаж основного оборудования Фото: администрация Уфы

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В главном корпусе строящейся в Уфе Затонской ТЭЦ завершен монтаж крупных конструкций энергоблока №2. Это основное силовое оборудование станции, сообщили в администрации города. В ближайшее время генподрядчик совместно с представителями завода — изготовителя оборудования, приступит к монтажу элементов.

В составе «силового острова» Затонской ТЭЦ – две газотурбинные установки, две паровые турбины и два котла-утилизатора. Это современное оборудование должно обеспечить высокие технико-экономические показатели работы станции.

Ранее было смонтировано основное оборудование энергоблока №1. Сейчас здесь энергостроители занимаются обвязкой вспомогательного оборудования, монтажом паропроводов и трубопроводов сетевой и циркуляционной воды.

Справка. Строительство Затонской ТЭЦ ведёт ООО «Интер РАО-Инжиниринг». Проектная электрическая мощность новой станции 440 мегаватт, тепловая – 290 гигакалорий в час. Это крупнейший инвестпроект в истории энергосистемы Башкортостана за последние 40 лет. Новая ТЭЦ должна снизить дефицит электрической мощности, возникающий в уфимском энергоузле во время пиковых нагрузок, и повысить надёжность энергоснабжения потребителей. Станция должны быть готова к работе в 2017 году.