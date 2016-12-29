13 процентов компаний выплатят премии всем сотрудникам – опрос Фото: ИА "Башинформ" 13 процентов компаний выплатят премии всем сотрудникам – опрос Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В этом году россияне меньше рассчитывают на премии, однако количество компаний, которые будут премировать персонал по итогам года, такое же, как и в конце 2015-го.

Исследовательский центр Superjob выяснил планы работодателей относительно премирования сотрудников и опросил работающих россиян, ожидают ли они получения годовой премии.

«13 процентов компаний выплатят годовые премии всем сотрудникам. 21 процент работодателей будет действовать выборочно: премирует отдельных сотрудников или отделы, добившиеся лучших результатов. Не планируется премий по итогам 2016 года в 44 процентах организаций. Представители 22 процентов компаний затрудняются ответить или говорят о том, что решение о премировании пока не принято», — озвучил результат исследования сотрудник пресс-службы Superjob Владислав Гладенков.

Среди работающих россиян на премии по итогам года сегодня рассчитывает каждый пятый (20 процентов). Чаще всего надеялись на получение премии в 2011 и 2012 годах (по 28 процентов).

46 процентов говорят, что в их компаниях годовые премии не предусмотрены.

16 процентов отмечают нестабильное финансовое положение своих организаций.

Еще 10 процентам респондентов надеяться на премии не позволяют другие причины. Среди них — небольшой стаж работы, декретный отпуск и внештатный характер занятости.

Опрос проводился с 1 по 22 декабря во всех федеральных округах страны. В нем участвовала тысяча респондентов из числа менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.