Жители Башкортостана смогут поздравить по телефону всех по сниженным ценам

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

В канун Нового года телеком-оператор «Башинформсвязь» провел подготовку сетей связи в Республике Башкортостан к повышенной нагрузке в праздничные дни. В компании ожидают традиционное для этого периода увеличение трафика как на мобильные, так и на стационарные линии. Как правило, число звонков в этот период возрастает в несколько раз. С 31 декабря по 8 января на сетях компании вводится особый режим: бригады технических специалистов проведут новогоднюю ночь и январские каникулы на дежурстве на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Особый «праздничный» режим в этом году распространяется и на стоимость звонков для абонентов фиксированной телефонии от Bashtel.

«Для абонентов, часто разговаривающих по телефону, мы подготовили новогодние предложения. С 31 декабря по 8 января можно звонить родным, друзьям по специальным сниженным ценам на домашние и мобильные телефоны по региону и поздравлять их с праздниками, — рассказал заместитель директора по работе с массовым сегментом ПАО «Башинформсвязь» Алексей Борисов. — Для тех, кто говорит по телефону меньше, мы подготовили специальные пакеты — 30 и 100 минут — по привлекательным ценам».

Специальные предложения компании позволят не только сэкономить на поздравлениях в праздничные дни, но и оптимизировать затраты на фиксированную связь в наступающем году.

Узнать подробности акций «Поздравь близких!» и «Пакет минут» для абонентов телефонии и способах подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Bashtel», на сайте www.bashtel.ru, по бесплатным телефонам 8-800-347-8-166, (347) 22-22-900.

ПАО «Башинформсвязь» — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Башкортостана, представленная торговой маркой Bashtel. Компания предоставляет на территории региона полный спектр современных телекоммуникационных услуг для дома и офиса: фиксированная телефонная связь, широкополосный доступ в Интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение, корпоративные сети, дата-центры, хостинг. С 2011 года входит в структуру ПАО «Ростелеком».