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29 декабря Четверг

Уфа   °

Уфимцев прокатят на новогодних трамваях и троллейбусах

ОБЩЕСТВО

Уфимцев прокатят на новогодних трамваях и троллейбусах Фото: администрация Уфы

Уфимцев прокатят на новогодних трамваях и троллейбусах Фото: администрация Уфы

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе появились новогодние трамвай и троллейбус. Столичные власти создают в Уфе праздничное настроение. По городу курсируют трамвай и троллейбус, украшенные яркой новогодней иллюминацией. В полной мере всю их красоту можно оценить в вечернее время, пояснили в мэрии.

Новогодний трамвай передвигается по маршруту №5 (ул. Пушкина — Госцирк), троллейбус – по маршруту №13 (Микрорайон Белореченский — Колхозный рынок).

Теги: новый год
 
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