Рустэм Марданов назвал основные инвестпроекты Башкирии

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии начал реализовываться дополнительно целый кластер инвестиционных проектов. Они есть в промышленности, и прежде всего в ключевых наших отраслях и предприятиях. Об этом рассказал в прямом эфире БСТ Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов.

«Дополнительный объем более чем на 50 миллиардов рублей инвестиций предусмотрела акционерная компания «Башнефть». Учитывая то, что сейчас сменился акционер, вместо государства акционером стала «Роснефть», с которой у нас есть много совместных направлений, по которым ещё можно увеличить инвестиции. Мы надеемся, что эта сумма вырастет», — рассказал глава Кабмина.

По словам Премьер-министра, в республике продолжают реализовываться крупные инвестиционные проекты на предприятии «Газпром нефтехим Салават», которые начиная со следующего года будут вводиться в эксплуатацию. Очень крупные проекты в энергетике: строятся две крупные ТЭЦ. Одна из них в Затоне, ТЭЦ №5 — «Интер РАО» строит ее — стоимостью более 25 миллиардов рублей и ТЭЦ «Новосалаватская». Есть крупные проекты в деревообработке — всем известный проект «Кроношпан». Первая очередь уже в ближайшее время должна быть введена в эксплуатацию, идут пусконаладочные работы, испытания. Кроме этого, поддержан крупный проект на Амзинском лесокомбинате, который должна реализовать компания «Башлеспром». И целый ряд других проектов. Очень большое количество их — в агропромышленном комплексе.

Рустэм Марданов рассказал, что по поручению Главы Башкортостана сейчас рассматривается вхождение республики непосредственно в проекты в качестве инвестора либо, предоставляя дополнительные формы поддержки, в форме залогового обеспечения. В качестве примера он привел проекты по строительству теплиц предприятием «Алексеевский».

«В сфере птицеводства это реконструкция и модернизация «Турбаслинских бройлеров». По производству свинины несколько проектов, в которые мы также либо входим сами, либо берем на себя затраты по строительству и подведению инфраструктуры», — пояснил Рустэм Марданов.