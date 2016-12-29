В Уфе Дед Мороз помог дорожной полиции проверить штрафы и знание ПДД Фото: ОГИБДД УМВД по УФе
В Уфе Дед Мороз помог дорожной полиции проверить штрафы и знание ПДД
В Уфе Дед Мороз помог дорожной полиции проверить штрафы и знание ПДД Фото: ОГИБДД УМВД по УФе
УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе Дед Мороз помог дорожной полиции проверить штрафы и знание ПДД. Так автоинспекторы приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Главный новогодний персонаж вместе с инспекторами останавливал водителей, проверял наличие штрафов и заодно — знание правил дорожного движения. Законопослушные водители получали подарки, а тем, кто не смог ответить на вопросы, вручали томик ПДД. Участники акции смогли сфотографироваться с Дедом Морозом, инспекторами и даже с начальником городской дорожной полиции Ильнуром Садыковым, который тоже принял участие в акции.