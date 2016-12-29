В Башкирии за год на строительство дорог направлено более 15 миллиардов рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии за год на строительство дорог направлено более 15 миллиардов рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Правительство Башкортостана в уходящем году интенсифицировало деятельность по строительству дорог.

«В начале планировалось затратить на строительство дорог только из республиканского бюджета порядка 11 миллиардов рублей, в течение года удалось увеличить эти средства как за счет республиканских, так и за счет федеральных средств. В итоге мы затратили более 15 миллиардов рублей. Это только республиканские средства, — рассказал в прямом эфире БСТ Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов. — Кроме того, значительный объем средств был получен на содержание, развитие и реконструкцию федеральных дорог из федерального бюджета. Это позволило существенно улучшить ситуацию».

По словам Премьер-министра, все основные проблемные дороги проинвентаризировали с участием Общероссийского народного фронта, зафиксировали их состояние и включили в план. После этого план реализовывался, и уже осенью, опять же с широким привлечением общественности, обеспечили контроль того, в какой степени этот план был реализован.

«За один год привести в полном объеме в нормативное состояние нам дороги, конечно, не удалось. Но составлен план, который предполагает, что в течение ближайших трех лет будут приведены в нормативное состояние самые крупные федеральные трассы — М-5, М-7, Уфа — Оренбург, — подчеркнул Рустэм Марданов. — В течение ближайших семи-восьми лет должны быть приведены в нормативное состояние республиканские межмуниципальные дороги. Для этого потребуется значительный объем строительства. В этом году мы активно работали не только над тем, как профинансировать из республиканского бюджета эти дороги, но и реализовать проекты государственно-частного партнерства при строительстве наиболее важных для республики дорог. Такие проекты подготовлены. Они сейчас проходят процедуру торгов и в 2017 году будут начаты».

Глава Кабмина уверен, что над дорогами придется поработать достаточно длительное время. В качестве примера того, как в дальнейшем предполагается работать, Рустэм Марданов привел Затонский мост.

«Наиболее узкие места предполагаем «расшивать» таким образом — концентрируя там республиканские средства. На Затонский мост затрачено более трех миллиардов средств бюджета республики. Плюс, благодаря федеральной программе «Платон», на финансирование строительства нам удалось привлечь от сбора платежей более одного миллиарда рублей», — рассказал Премьер-министр.