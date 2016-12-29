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29 декабря Четверг

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В Башкирии права студентов будет защищать будущий социолог Алина Сафуанова

ОБЩЕСТВО

В Башкирии права студентов будет защищать будущий социолог Алина Сафуанова Фото: пресс-служба БашГУ

В Башкирии права студентов будет защищать будущий социолог Алина Сафуанова Фото: пресс-служба БашГУ

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Студентка факультета философии и социологии Башкирского государственного университета, председатель Объединенного совета обучающихся БашГУ Алина Сафуанова избрана Уполномоченным по правам студентов Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В поле зрения студенческого омбудсмена такие вопросы, как мониторинг актуальных проблем студенчества и путей их решения, повышение правовой грамотности студентов, продвижение образовательных кредитов на территории Башкортостана, расширение полномочий студенческого самоуправления и работа с обращениями обучающихся.

В выборах Уполномоченного по правам студентов Республики Башкортостан участвовал также студент БГМУ Александр Васильев. В тайном голосовании приняли участие представители 18 вузов республики.

Теги: права студентов,БашГУ
 
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