В Уфе учащиеся Чувашской воскресной школы проводили 2016 год Фото: чувашская воскресная школа













В Уфе учащиеся Чувашской воскресной школы проводили 2016 год Фото: чувашская воскресная школа

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В уфимской Чувашской воскресной школе имени Павла Миронова состоялась детская театрализованная сказка, посвященная проводам 2016 года.

Как и водится накануне Нового года, силы зла в лице Снежной Королевы и примкнувшего к ней Снеговика изощрялись в попытках испортить радость маленьких граждан большой страны, однако встретили единодушный коллективный отпор дружных ребят, разгадавших дурные помыслы. В этот предновогодний день силы добра снова победили, и состоялась веселая елка. По признанию детей и родителей, праздник удался.

«Для нас 2016 год был насыщен событиями, трудовыми буднями, и праздников было немало, и в конференциях, и конкурсах дружно участвовали. Половина наших учителей аттестованы на высшую категорию, двое – на первую категорию, 60 процентов — профессиональные ученые, в том числе два кандидата наук и один соискатель кандидатской степени», — рассказал директор школы Иван Тарасов.

Среди значимых показателей развития школы в уходящем году директор назвал рост численности учащихся, количество обучающихся выросло на 29 процентов. Этому способствовали высокая квалификация учителей, бесплатность и комфортные условия обучения. В школе успешно функционируют Малая академия наук, Клуб ЮНЕСКО, народный университет для родителей, музей чувашских просветителей и уфимского математика Павла Миронова, богатая библиотека. Развиваются и инновационные направления. В частности, апробируется собственный медийный технопарк, в процессе организации сравнительное языкознание с изучением чувашского, китайского и английского, тюркских языков.

«Благодаря активности выпускников воскресной школы, продолжающих в настоящее время обучение в вузах Москвы и других городов, мы значительно успешнее занимаемся изучением наследия Павла Миронова. К празднованию 155-летия со дня рождения просветителя мы подготовили к переизданию шесть учебников Павла Миронова по математике — этого не удавалось сделать в течение многих десятилетий. По словам ведущих ученых нашей страны, это не только богатство дореволюционной Уфы, а бесценное наследие всей России», — отметил директор школы.