Башкирская филармония вступает в новый год с Classic-парадом
УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Башкирская государственная филармония им. Х.Ахметова вступает в новый год с Classic-парадом. 5 января в рамках проекта «30 лет уфимскому органу!» на сцене Малого зала выступят друзья филармонии, известные уфимские музыканты — лауреаты международных конкурсов, пианисты Тимофей Владимиров, Данил Даутов, кларнетист Руслан Валеев, скрипач Ильшат Муслимов, концертмейстеры Мария Валеева и заслуженная артистка РБ Индира Асадуллина.
В программе — популярная классическая музыка Каччини, Шопена, Чайковского, Прокофьева, Баццини, Годовского. Начало в 18.00.