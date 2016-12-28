В башкирском Благовещенске на дежурство вместе с инспекторами ДПС вышел Дед Мороз Фото: Гульнара Харисова



В башкирском Благовещенске на дежурство вместе с инспекторами ДПС вышел Дед Мороз Фото: Гульнара Харисова

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Призвать водителей к бдительности инспекторы ГИБДД города Благовещенска решили с помощью нестандартной акции «Инспектор Дед Мороз».

Вместе с сотрудниками отдела ГИБДД на дороге напротив площади ГДК несли дежурство главные зимние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. В роли главного героя Нового года выступил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Эльмир Бикчантаев, а его внучкой стала учитель школы №4 Наталья Силина. Помогали им в проведении неординарного мероприятия юные инспектора дорожного движения (ЮИД), которые принесли с собою плакат, призывающий к безопасности на дорогах. «Не гоните, водители, ведь вы тоже родители!» — так гласила одна из записей на нем.

По взмаху жезла человека в форме автомобили останавливались. Водители были серьезны, но завидев необычный десант сказочных героев, начинали улыбаться. Организаторы акции напутствовали и проходящих мимо пешеходов.

Дед Мороз и Снегурочка, поздравляя участников движения с праздником, призывали их быть внимательными и аккуратными на дорогах, а также проявлять уважение водителей и пешеходов другу к другу. Объясняли значимость соблюдения правил дорожного движения и члены ЮИД, раздавая памятки, календари, светоотражающие браслеты. Если в остановившейся машине оказывался ребенок, то он еще к тому же получал сладкий подарок и светоотражающий браслет. Все попавшиеся в рамках акции дети-пассажиры были пристегнуты удерживающими устройствами либо сидели в специальном кресле. Это порадовало Деда Мороза-инспектора. Некоторые сидящие в машине ребята, а также малыши-пешеходы, гуляющие с мамами на площади ГДК, увидев сказочного старика, читали ему стихи.

Мероприятие состоялось в рамках профилактической операции «Внимание – дети!», которая продлится до 15 января. На протяжении всех праздничных дней участники дорожного движения будут находиться под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции. В местах массовых гуляний особое внимание экипажей ДПС будет уделено соблюдению автомобилистами правил перевозки детей в салонах транспортных средств, проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима, состоянию водителей, сообщила сотрудник благовещенской газеты «Панорама» Гульнара Харисова.