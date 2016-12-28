Рустэм Хамитов принял участие в совещании по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов Фото: пресс-служба Правительства РФ Рустэм Хамитов принял участие в совещании по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов Фото: пресс-служба Правительства РФ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

28 декабря в Москве Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провёл совещание о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах, в котором принял участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев отметил, что от решения вопроса межбюджетных отношений зависят социальное благополучие регионов, их возможность наращивать экономический потенциал, справедливое устройство федеративных отношений и, в конечном счете, эффективность государственного управления.

По словам Премьер-министра, в течение 2016 года был принят ряд решений, которые позволят улучшить общую ситуацию с региональными финансами, повысить сбалансированность региональных бюджетов, снизить чрезмерную долговую нагрузку, создать условия для того, чтобы территории активнее увеличивали собственную налоговую базу.

Дмитрий Медведев сообщил, что в следующем году поддержка регионов будет увеличена приблизительно на девять процентов по сравнению с этим годом. Общий объём межбюджетных трансфертов запланирован на уровне почти 1,6 трлн рублей. Дотации увеличиваются на 13 процентов, субсидии – почти на треть.

Председатель Правительства заявил, что им подписаны постановления, которые вносят изменения в правила предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

– Самое существенное: начиная с 2017 года все получатели федеральных дотаций через соглашение с Минфином должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала регионов и сокращению неэффективных расходов бюджетов, таким образом снижая уровень их дотационности, – сказал Дмитрий Медведев. – Напомню, что со следующего года мы существенно увеличиваем гранты – до 20 млрд рублей с 5 млрд рублей – тем регионам, которые покажут наиболее высокие результаты по увеличению налогового потенциала за счёт экономического развития. Кроме того, принято решение оставлять в распоряжении регионов федеральную часть прироста налога на прибыль.

Дмитрий Медведев отметил, что внесены изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий регионам из федерального бюджета. Это постановление, которое вступает в силу с 2018 года, предполагает новый подход к определению предельных уровней софинансирования.

Ещё одно постановление утверждает правила предоставления бюджетных кредитов на следующий год. Это важный механизм, который уже позволил снизить долговую нагрузку на регионы за счёт замещения дорогих в обслуживании коммерческих кредитов. Всего на эти цели в бюджете следующего года было заложено до 200 млрд рублей, которые предназначены для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов по ставке 0,1 процента годовых, а также для финансирования мероприятий при ликвидации последствий ЧП по ставке 0 процентов годовых.