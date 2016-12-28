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В Башкирии утвержден Стратегический план развития АПК до 2020 года

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане утвержден Стратегический план развития агропромышленного комплекса республики на 2016-2020 годы. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Документ рекомендует администрациям муниципальных районов скорректировать программы развития сельского хозяйства в соответствии с параметрами стратегического плана. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Премьер-министра Правительства Башкортостана Ирека Мухаметдинова.

Теги: агропромышленный комплекс,план развития АПК
 
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