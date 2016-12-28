В Башкирии утвержден Стратегический план развития АПК до 2020 года
УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Башкортостане утвержден Стратегический план развития агропромышленного комплекса республики на 2016-2020 годы. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.
Документ рекомендует администрациям муниципальных районов скорректировать программы развития сельского хозяйства в соответствии с параметрами стратегического плана. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Премьер-министра Правительства Башкортостана Ирека Мухаметдинова.