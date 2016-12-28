В национальном парке «Башкирия» вводится новый порядок посещения Фото: Олег Яровиков В национальном парке «Башкирия» вводится новый порядок посещения Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 1 января 2017 года в ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» вводится новый размер платы за посещение и услуги. Определены также категории граждан, которые могут оформить разрешение бесплатно или со скидкой.

В новом году посещение национального парка «Башкирия» будет стоить 100 рублей с человека. За эту сумму можно побывать на всех смотровых площадках в акватории Нугушского водохранилища до развилки рек Нугуш и Урюк, туристических стоянках «Максютово 1-3», «Батран», около деревни Кутаново Бурзянского района и на стоянке «Суюш» в Кугарчинском районе. Остальные маршруты (до водопада Куперля, пещеры Сумган и другие) — за дополнительную плату.

Право на бесплатное посещение нацпарка имеют дети до 12 лет, инвалиды I и II групп, их сопровождающие, местные жители. Тем не менее, им также необходимо оформлять соответствующее разрешение. Скидкой в 50 процентов могут воспользоваться многодетные родители, пенсионеры, инвалиды III группы, ветераны труда, военной и государственной службы, организованные группы школьников старше 12 лет и студентов, прибывших в нацпарк в познавательных целях.

«Все средства, поступившие за посещение, будут направлены на природоохранные мероприятия, создание инфраструктуры. Взимание платы обусловлено потребностью в существенных затратах на содержание территории. Присутствие отдыхающих в национальном парке без разрешения является незаконным, за это налагается штраф», — прокомментировал нововведение директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов.

Оформить разрешение на посещение, а также ознакомиться с документами, утверждающими порядок посещения и оплаты, можно на сайте или в офисах парка, сообщили в пресс-службе национального парка «Башкирия».