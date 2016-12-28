В Башкирии акцию «100 инвестпроектов — к 100-летию республики» поддержал «Газпром газораспределение Уфа» Фото: ТПП РБ В Башкирии акцию «100 инвестпроектов — к 100-летию республики» поддержал «Газпром газораспределение Уфа» Фото: ТПП РБ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Предпринимательскую акцию ТПП Башкортостана «100 инвестпроектов — к 100-летию образования РБ» поддержало ведущее энергоснабжающее предприятие республики — ОАО «Газпром газораспределение Уфа». Как сообщили в Торгово-промышленной палате РБ, партнерское соглашение подписали президент палаты Азат Фазлыев и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Ахметшин. В рамках соглашения предполагается совместное консультирование потенциальных участников акции по выбору участков для реализации инвестпроектов с учетом свободных лимитов на газ, консультирование по выбору схемы подключения к сетям газоснабжения. Стороны определили основные направления взаимодействия по вопросам получения технических условий на присоединение к газовым сетям, в том числе по срокам, стоимости, эффективности, а также подключения объектов капиталовложений участников акции к газу.

— Мы готовы к работе в рамках этого сотрудничества, — отметил Альберт Ахметшин. — Мы разработаем регламент работы по технологическому подключению, чтобы сократить сроки оформления и, соответственно, оптимизировать расходы там, где это возможно.

К предпринимательской акции уже присоединились «Россельхозбанк», «Юниаструм банк», «Социнвестбанк», «Интеза».

Предпринимательская акция ТПП РБ стартовала в октябре текущего года. Эксперты ТПП уверены, что благодаря привлечению частных инвестиций в Башкортостане появятся новые производства и новые рабочие места. В свою очередь, бизнес получит «зеленый свет» для реализации своих проектов, статус «юбилейных» позволит ускорить сроки согласования исходно-разрешительной документации.

Участниками акции могут стать любые индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица. Инвестпроект должен быть экономически эффективным и финансово реализуемым, с объемом капитальных вложений не менее 50 млн рублей. Еще одно условие — наличие собственных источников финансирования не менее 20 процентов от стоимости проекта. Заявки принимаются на официальном сайте акции.