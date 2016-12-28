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28 декабря Среда

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В Уфе проведут День кухни народов республики

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе 29 декабря пройдет День кухни народов Республики Башкортостан.

Гости праздника смогут познакомиться с кухнями башкирского, русского, татарского, чувашского народов, а также Кавказа и Средней Азии. Будет возможность продегустировать национальные блюда и узнать об особенностях их приготовления у самих поваров. В рамках праздника предусмотрены семейные конкурсы.

Мероприятие пройдет на площади Салавата Юлаева, начало в 14.00.

Теги: кухни народов мира
 
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