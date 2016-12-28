XIII Всероссийский Форум боевых искусств успешно прошел в Уфе

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе успешно прошел Всероссийский Форум боевых искусств. Одно из крупнейших спортивных мероприятий страны проводится в республике под эгидой Российского Союза боевых искусств. Участие в форуме ежегодно принимают более тысячи спортсменов — представителей различных школ единоборств из регионов России и стран СНГ. В этом году при поддержке Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана и администрации Уфы он состоялся уже в 13-й раз.

В рамках форума прошли: Всероссийский турнир по всестилевому каратэ, открытый Всероссийский чемпионат по боевым единоборствам Федерации Комбат самообороны России, открытые республиканские турниры по ушу, тайскому боксу и дисциплинам всестилевого каратэ, а также семинары и показательные выступления членов Российского Союза боевых искусств и IV Церемония вручения премий в области боевых искусств «Золотой пояс Башкортостана».

В последней были представлены четыре номинации: «Юный боец Республики Башкортостан», «Мастер боевых искусств РБ», «Лучший наставник боевых искусств РБ» и почетный орден «За особый вклад». В этом году лауреатами Церемонии стали 40 представителей в области боевых и восточных единоборств из 14 республиканских федераций.

Церемонию награждения «Золотой пояс Башкортостана» сменило бойцовское шоу «Комбат Ринг 21», проходящее под эгидой ряда международных организаций «WCSA/WTKA/WKA/ICO». В нем участвовали бойцы России и представители стран ШОС (Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана). Вниманию публики было представлено пять зрелищных поединков.

Среди почетных гостей в форуме приняли участие: член Высшего Совета Российского Союза боевых искусств — Рафгат Алтынбаев, заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана, почетный член РСБИ Марат Магадеев, заведующая сектором Управления программ развития массового спорта Олимпийского комитета России Наталия Хамидова, член президиума Всемирной бойцовской ассоциации WCSA (США), легендарный борец 80-х и 90-х годов, четырехкратный обладатель Кубка мира, чемпион Европы и СССР Бисолт Дециев (Казахстан), инспектор Всероссийского турнира по всестилевому каратэ, президент Федерации стилевого каратэ России, судья Всероссийской категории Михаил Водолазов (Москва) и вице-президент филиала РСБИ по Башкортостану, заслуженный работник физической культуры РБ, заслуженный наставник боевых искусств РФ Александр Соснин.

Общекомандный зачет Всероссийского турнира по всестилевому каратэ:

I место — Башкортостан (семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей);

II место — Дагестан (семь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых медалей);

III место — Челябинская область (семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей).