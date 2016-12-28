В Башкирии погода в новогоднюю ночь преподнесет сюрприз Фото: Андрей Старостин В Башкирии погода в новогоднюю ночь преподнесет сюрприз Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В новогоднюю ночь погода в Башкортостане, по предварительным прогнозам, будет комфортной для жителей. Ожидается умеренно морозная погода, в пределах -6,-12, а днем 1 января температура воздуха составит -3,-8.

Как пояснили синоптики Башгидромета, возможен снег различной интенсивности, в отдельных районах метели при усилении ветра до сильного, слабый гололед.