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28 декабря Среда

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В Башкирии погода в новогоднюю ночь преподнесет сюрприз

ОБЩЕСТВО

В Башкирии погода в новогоднюю ночь преподнесет сюрприз Фото: Андрей Старостин

В Башкирии погода в новогоднюю ночь преподнесет сюрприз Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В новогоднюю ночь погода в Башкортостане, по предварительным прогнозам, будет комфортной для жителей. Ожидается умеренно морозная погода, в пределах -6,-12, а днем 1 января температура воздуха составит -3,-8.

Как пояснили синоптики Башгидромета, возможен снег различной интенсивности, в отдельных районах метели при усилении ветра до сильного, слабый гололед.

Теги: погода,Башгидромет,Новый год
 
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