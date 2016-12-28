Газета «Истоки»: С кем водятся волшебники?

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Мария Ларкина/.

Пятьдесят второй номер газеты «Истоки» открывает колонка Галарины, она посвящена философским вопросам: что для человека является главным в жизни, как найти свое место в жизни, заниматься любимым делом, сохранять свою индивидуальность. Марианна Давлетова рассказывает о прошедшем в уфимской школе празднике «С кем водятся волшебники?».

В статье «Артдокфест — зона конфликтов и свободы» Марина Копылова делает обзор фестивалей, а также фильмов, которые были на них представлены.

Раздел поэзии представлен стихами Алексея Кривошеева.

В рубрике «Человек читающий» Ренарт Шарипов дает анализ произведений Жюля Верна.

«На Петушка надейся, а сам не плошай!» — так назвала свой материал Анна Стрельцова, подготовив для читателей гороскоп на 2017 год.

Что приготовить к новогоднему столу? Об этом читайте в рубрике «Хозяйке на заметку».