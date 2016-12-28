Почта России сообщила о графике работы в праздничные дни Фото: ntv.ru Почта России сообщила о графике работы в праздничные дни Фото: ntv.ru

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Управление почтовой связи республики сообщило о графике работы в праздничные дни. 31 декабря и 6 января рабочий день отделений почты сокращается на один час.

1, 2 и 7 января — выходные для всех отделений. В эти дни не осуществляется доставка почты и периодики, выемка писем из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января почтовые отделения работают в обычном режиме.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить в нем график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.