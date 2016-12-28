Директор Башкирского хореографического колледжа имени Р. Нуреева стала лауреатом российского приза «Душа танца»

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Директор Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева Олия Вильданова стала лауреатом приза «Душа танца». Она отмечена в номинации «Учитель» за многолетнюю и значительную роль в воспитании и развитие индивидуальности артистов балета.

Приз «Душа танца» был учрежден журналом «Балет» и Министерством культуры России в 1994 году. С тех пор он ежегодно присуждается мастерам хореографии, а также дирижерам, композиторам, художникам, педагогам, журналистам, освещающим достижения в искусстве танца. За время существования престижной награды ее обладателями стали Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Владимир Васильев, Ульяна Лопаткина, башкирская балерина, художественный руководитель балета БГТОиБ Леонора Куватова.