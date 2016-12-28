Телеканал БСТ в новогодние дни покажет новый фильм «Тайна Амангуль» и концерт Радика Юльякшина

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Новогодние каникулы на БСТ будут позитивными и веселыми. Как сообщили на телеканале, в программе новогодние концерты, итоговые выпуски передач, художественные и музыкальные фильмы, детские сказки на новогоднюю и рождественскую темы.

31 декабря в 10.45 выйдет в эфир заключительный выпуск проекта «Это мы», который соберет в студии представителей многонационального народа республики. Юные ведущие телеканала «Тамыр» и гости программы покажут и научат, как правильно и по-народному встречать Новый год. Гала-концерт республиканского телевизионного детского музыкального конкурса «Сулпылар» также выйдет в эфир днем 31 декабря. В этом году в проекте приняли участие почти 100 человек, в финал вышли 12.

Зрителей БСТ ждет и сюрприз — концерт Радика Юльякшина, который выступает под псевдонимом Элвин Грей. В декабре в Уфе прошли концерты одного из самых популярных исполнителей башкирской эстрады. На все три дня билеты были распроданы, продюсерам пришлось организовать дополнительный концерт. Те, кто не попал на шоу Элвина Грея, смогут увидеть его на телеканале «БСТ» 31 декабря в 19.30. В 21.30 в программе «Итоги года» корреспонденты службы информации расскажут о главных событиях республики уходящего года.

По традиции в новогоднюю ночь на Башкирском спутниковом телевидении — грандиозный гала-концерт «Башкорт йыры». Лучшие голоса Башкортостана исполнят современные хиты и ретро-песни. Концерт продолжится и после новогодних обращений Главы Республики Башкортостан и Президента страны.

В первый день 2017 года зрителей ждет премьера — фильм «Тайна Амангуль». Как отметила руководитель проекта, директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина, сказку снимали в рекордно короткое время — за две недели. На съемках финальной сцены в уфимском парке «Ватан» было задействовано множество актеров, самому маленькому из них нет и одного года. Волшебную сказку про новогоднего ангела БСТ покажет 1 января в 12.00. В 19.00 любители танца смогут посмотреть и гала-концерт конкурса «Байык». В этом году в нем приняли участие гости из Северной Осетии-Алании, Хакасии, Абхазии, Чечни, Санкт-Петербурга.

Музыкальные премьеры состоятся и в другие дни каникул. 3 января БСТ покажет концерт «Юлдаш-хит», 4 января — концерт RNT, 5 января — концерт Дианы Ишниязовой , 6 января — финал конкурса «Уфимская волна» радиостанции «Спутник ФМ», 8 января поклонники Назифы Кадыровой могут посмотреть творческой вечер любимой певицы.

На каникулы запланированы и прямые трансляции — это матчи КХЛ, а также Рождественское богослужение. Праздничную службу из Кафедрального соборного храма Рождества Богородицы Уфы БСТ покажет в прямом эфире в 23.30 6 января. Стоит отметить, что в прямом эфире Рождественская служба на БСТ будет транслироваться впервые.

В новогодние каникулы выйдут в эфир и новые выпуски программ «Большой чемодан. Акустическое путешествие с Трубадуром», «Звездная «Гора новостей», «Бай бакса», «Тамле». Кроме того, запланированы линейки любимых советских и башкирских художественных и музыкальных фильмов, детских сказок производства канала «Тамыр».

БСТ в новогоднюю ночь откажется от рекламы.