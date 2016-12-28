В Башкирии утвержден План по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестклимата Фото: Depositphotos.com В Башкирии утвержден План по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестклимата Фото: Depositphotos.com

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане актуализирован План мероприятий по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.

Работа по корректировке и внесению изменений в «дорожную карту» организована Минэкономразвития Башкортостана для усиления мероприятий по созданию благоприятных условий и снижения административных барьеров при ведении бизнеса. При этом особое внимание уделено мерам, направленным на повышение значений индикаторов, по которым наблюдается отрицательная динамика в сравнении с последними результатами Национального рейтинга. Формирование документа велось при методологической поддержке Агентства стратегических инициатив.

В актуализированном Плане скорректированы блоки, касающиеся регулирования вопросов выдачи разрешений на строительство. В частности, речь идет о внесении изменений в действующие административные регламенты органов местного самоуправления, регулирующих вопросы выдачи градостроительных планов земельных участков. Кроме того, планируется обеспечить предоставление услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков через МФЦ на всей территории Башкортостана.

Для сокращения сроков регистрации прав собственности будет вестись комплексное информирование предпринимателей о получении этих услуг в электронном виде через многофункциональные центры.

Широкий круг мероприятий затрагивает вопросы оптимизации процедуры подключения электроэнергии. Планируется разработать единый регламент согласования проектной и иной документации по принципу «единого окна», создать единую геоинформационную интерактивную карту с указанием загрузки и технических характеристик центров питания на территории республики вне зависимости от балансовой принадлежности, а также привлекать представителей энергосетевых и газоснабжающих организаций к участию в экспертизе инвестпроектов.

В «дорожной карте» дополнены мероприятия, характеризующие качество и эффективность регионального инвестиционного законодательства. Акцент сделан на повышение качества сопровождения инвестпроектов, обеспечение предоставления налоговых преференций для инвесторов, усиление механизма защиты интересов инвесторов и предпринимателей и повышение эффективности каналов обратной связи.

Большое внимание в документе уделено информационно-методической поддержке бизнеса и установлению эффективной обратной связи с предпринимательским сообществом.

Ключевое место отводится проводимым на регулярной основе выездным заседаниям Проектного офиса в рамках реализации мероприятий по участию Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестклимата с местными предпринимателями. В 2016 году проведено 18 заседаний Проектного офиса с бизнес-сообществом практически всех районов республики. В них участвовали около 2,2 тысячи представителей малого и среднего предпринимательства.

Для усиления мер по улучшению показателя «Количество субъектов малого предпринимательства на тысячу человек населения» предлагается организовать работу по созданию центров делового развития по содействию муниципальным образованиям в создании элементов деловой инфраструктуры.

В качестве пилотных проектов разрабатываются маркетинговые карты в четырех районах северо-востока республики. Формируются типовые бизнес-решения для желающих начать свое дело с учетом особенностей территории, делается акцент на создании образовательных программ по обучению потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей.

Со следующего года Башкортостан приступает к внедрению 12 целевых моделей, обеспечивающих благоприятный инвестиционный климат. Они были разработаны для регионов Агентством стратегических инициатив.