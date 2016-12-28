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28 декабря Среда

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Задолженность по зарплате в Башкирии — самая низкая в ПФО

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Задолженность по зарплате в Башкирии — самая низкая в ПФО Фото: Олег Яровиков

Задолженность по зарплате в Башкирии — самая низкая в ПФО Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным Росстата, среди 14 регионов Приволжского федерального округа Башкортостан имеет наименьшую сумму задолженности по заработной плате.

К 1 декабря просроченная задолженность по зарплате в республике составляла 1,5 млн рублей. По сравнению с 1 ноября, она снизилась в два раза, или на 1,6 млн рублей. Об этом сообщили на заседании в Министерстве труда и социальной защиты населения РБ.

Благодаря работе, проделанной министерством, за год удалось ликвидировать и частично погасить задолженность в 223 организациях региона на общую сумму 612 млн рублей.

Теги: задолженность по зарплате
 
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