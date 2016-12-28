В Башкирии создали «шпаргалку» для налогоплательщиков Фото: Минфин РБ
В Башкирии создали «шпаргалку» для налогоплательщиков
В Башкирии создали «шпаргалку» для налогоплательщиков Фото: Минфин РБ
УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Специалисты Министерства финансов Башкортостана сформировали «календарь финансиста» на 2017 год.
Такую «шпаргалку» министерство ежегодно разрабатывает в помощь налогоплательщикам.
«В календаре указаны предельные сроки уплаты налогов и сборов для предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Это позволяет всем налогоплательщикам своевременно исполнять обязательства по платежам в бюджет», — пояснила пресс-секретарь Минфина РБ Альфия Кутлуева.