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28 декабря Среда

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В Башкирии создали «шпаргалку» для налогоплательщиков

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии создали «шпаргалку» для налогоплательщиков Фото: Минфин РБ

В Башкирии создали «шпаргалку» для налогоплательщиков Фото: Минфин РБ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Специалисты Министерства финансов Башкортостана сформировали «календарь финансиста» на 2017 год.

Такую «шпаргалку» министерство ежегодно разрабатывает в помощь налогоплательщикам.

«В календаре указаны предельные сроки уплаты налогов и сборов для предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Это позволяет всем налогоплательщикам своевременно исполнять обязательства по платежам в бюджет», — пояснила пресс-секретарь Минфина РБ Альфия Кутлуева.

Теги: Минфин РБ,календарь финансиста
 
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