В Уфе запускаются бесплатные новогодние метробусы Фото: Олег Яровиков В Уфе запускаются бесплатные новогодние метробусы Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в четверг, 29 декабря, состоится торжественный старт новогодних метробусов. В рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный» автобусы будут бесплатно возить пассажиров по ледовым городкам и достопримечательностям столицы.

Старт в 16.00 от главной столичной елки на площади Ленина (остановка «Горсовет»). Метробусы будут курсировать по южному и северному кольцу, уточненное расписание появится позднее, сообщили в Госкомтуризма РБ.