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28 декабря Среда

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В Уфе продолжается новогоднее оформление улиц

ОБЩЕСТВО

В Уфе продолжается новогоднее оформление улиц Фото: администрация Уфы

В Уфе продолжается новогоднее оформление улиц Фото: администрация Уфы

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе продолжается новогоднее оформление улиц. «Особое внимание уделяется праздничному украшению главного проспекта города», — сообщили в администрации Октябрьского района Уфы. Так, возле арт-объекта «Олени», установленного около остановки «Спортивная», появились светящиеся шары и конусы. В целом муниципалитет украсили более 10 тысяч метров светодиодных гирлянд.

Теги: Новый год,ЖКХ
 
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