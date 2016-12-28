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28 декабря Среда

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В Башкирии опубликован график доставки пенсий в новогодние праздники

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Доставка пенсий в Башкортостане начнется с 3 января и будет осуществляться с учетом режима работы почтовых отделений. Конкретная дата доставки пенсионерам, получающим пенсии и другие выплаты через отделения почтовой связи, заранее была указана в квитанциях к поручению декабрьской пенсии. С 9 января пенсии будут доставляться в соответствии с установленным графиком.

В кредитные организации перечисление пенсии будет осуществляться в сроки, установленные договорами.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по республике, финансирование пенсий и иных выплат за декабрь завершено в полном объеме. На выплату пенсий в Башкортостане в этом году направлено более 180 млрд рублей.

Получателями пенсий в республике за счет средств Пенсионного фонда являются 1,159 млн жителей. Из них более 43 процентов обслуживаются через почтовые отделения, остальные — через кредитные организации.

Теги: Пенсионный фонд,пенсии
 
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