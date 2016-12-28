В Башкирии ведущий мотоклуб России экономит средства необычным образом

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Уфимский Центр технических видов спорта имени Г. Кадырова, в 2008 году названный Международной мотофедерацией (ФИМ) лучшим клубом мира по мотогонкам на льду, из-за финансовых проблем, которые обострились в год 75-летия со дня рождения Габдрахмана Кадырова, нашел оригинальный выход, чтобы продлить существование до лучших времен.

ЦТВС освобождает помещения на стадионе "Строитель", в которых располагался с 2000 года и часть которых была построена для него в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Башкортостан, чтобы не наращивать и без того солидные долги за аренду этих помещений.

Ранее до предела был сокращен штат сотрудников центра, продана значительная часть техники, на которой осуществлялась перевозка спортсменов и мотоциклов на соревнования. Как уже сообщалось, не смог соответствующим образом подготовиться к началу сезона технически 20-кратный чемпион мира по ледовому спидвею Николай Красников. Свой прошлогодний мотоцикл он передал Ивану Чичкову, а на подготовку нового, "боевого коня" средств пока нет.

С момента создания спортивного клуба (в 2000 году), которому было присвоено имя самого выдающегося башкирского спортсмена — шестикратного чемпиона мира по мотогонкам на льду Габдрахмана Кадырова, финансирование его осуществлялось за счет средств, выделяемых из бюджета республики и за счет спонсоров. Механизм был отлажен, в спортивную копилку республики каждый год опускался комплект медалей, какому могли бы позавидовать мотогонщики любого российского региона. ЦТВС был в авангарде полезных спортивных и социальных начинаний: разработки Программы развития мотоспорта в Башкирии, открытия при центре ДЮСТШ и ее филиала на базе клуба "Умелец", в которых занимались и все еще продолжают заниматься десятки ребятишек, совместных акциях с ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения и с военным комиссариатом Орджоникидзевского и Калининского районов по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В 2015 году этот отлаженный механизм впервые дал сбой, и уже в следующем сезоне ушел из ЦТВС Дмитрий Колтаков — новоиспеченный чемпион мира по мотогонкам на льду. Тем не менее, по совокупности всех достижений в 2016 году, как и в 2016-м, Башкортостан снова оказался в этой дисциплине мотоспорта на первом месте в российском рейтинге.

Но ситуация продолжала ухудшаться, вынужден был отправиться на армейскую службу пятый гонщик мира Егор Мышковец, вынужден был отложить операцию и пропустить сезон обладатель Кубка России-2016 Сергей Карачинцев. Экономия средств достигла предела. Теперь мотоциклы забрали по домам, а в кабинет директора перенесли из музея славы все завоеванные кубки, а также портрет и бюст Габдрахмана Кадырова.

В ЦТВС имени Г.Кадырова поставили себе задачу: выжить во что бы то ни стало. В данном контексте съезд с занимаемых площадей — не какая-то акция протеста, а рациональный и экономически оправданный шаг. Тем более, что в помощи не отказывают, и главное — дождаться ее так, чтобы использовать по прямому назначению — на мотоспорт, а не на оплату долгов за аренду помещений и коммунальные услуги.

По-прежнему в ЦТВС имени Г.Кадырова не отказываются ни от планов проведения в конце января этапов чемпионата России среди команд Суперлиги (в администрации Уфы уже состоялось заседание оргкомитета), ни от планов проведения чемпионата Европы (вопрос ценой в два миллиона рублей в стадии решения). В отличие от прошлого года, когда трековая комиссия ФИМ-Европы упорно отстаивала интересы Австрии, и лишь погода заставила уступить чемпионат Уфе, в этом сезоне он зарезервирован для столицы Башкортостана и ждет только ее. И как только поступит сигнал от Федерации мотоспорта России, Уфа будет официально объявлена местом проведения турнира. Который посвящен будет, очевидно, как первому чемпиону Европы и мира Г.Кадырову, так и 80-летнему юбилею башкирского мотоспорта.

Справка.

За 16 лет спортсменами ЦТВС имени Г.Кадырова, до 2010 года носившего название СК им. Г.Кадырова, на чемпионатах, кубках и первенствах мира, Европы и России завоевано 111 медалей: 62 золотых, 30 серебряных, 19 бронзовых. Организация провела на стадионе "Строитель" около 70 соревнований не ниже российского ранга, в том числе, четыре чемпионата Европы и шесть чемпионатов мира, в четырех из которых — финальные этапы, "гран-при". На подобных соревнованиях на стадионе собиралось до девяти тысяч зрителей в день.