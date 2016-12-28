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28 декабря Среда

Уфа   °

Участники пятого сезона телешоу «Голос» приедут в Уфу

КУЛЬТУРА

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Участники финала и победитель пятого сезона телешоу Первого канала «Голос» приедут в Уфу. Концерт во Дворце молодежи пройдет 8 февраля. Уфа станет пятым городом официального гастрольного тура участников самого рейтингового проекта «Голос V».

Уже известны имена финалистов шоу, а значит, и участников тура «Голос 5» — это Александр Панайотов, Дарья Антонюк, Кайрат Примбердиев, Сардор Милано. Все концерты будут проходить с живым звуком и, в отличие от многих подобных мероприятий, в сопровождении тщательно подобранной команды музыкантов.

Первый официальный Всероссийский тур проекта «Голос» стартует 29 января 2017 года. Более 40 городов на протяжение трех месяцев посетят победитель, финалисты и самые яркие участники V юбилейного сезона самого рейтингового телешоу страны. За пять сезонов это первое столь масштабное событие. Исход музыкального соревнования станет известен в конце декабря. В Москве скоро начнутся ежедневные репетиции, выбор репертуара, работа с наставниками.

Расписание тура — на официальном сайте.

Теги: Голос,Первый канал
 
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