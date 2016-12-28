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28 декабря Среда

Уфа   °

В Уфе зажгли главную городскую елку

ОБЩЕСТВО

В Уфе зажгли главную городскую елку

Фото: Олег Яровиков

В Уфе зажгли главную городскую елку

Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе на площади имени Ленина накануне вечером зажгли главную городскую елку, здесь же состоялась церемония открытия ледового городка.

Для детей, пришедших на праздник вместе с родителями, веселые игры проводили герои мультфильмов, а главным персонажем театрализованного представления на этот раз стал Волшебный мешок Деда Мороза. Песнями и танцами гостей развлекали народные ансамбли города. Кульминацией праздника стало зажжение огней на елке. Завершился праздник большим хороводом вокруг елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, сообщили в пресс-службе администрации города.

Теги: Новый год
 
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