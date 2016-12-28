«Газпром трансгаз Уфа» устроил новогодний праздник для детей с ограничениями здоровья Фото: пресс-служба Газпром трансгаз Уфа



















«Газпром трансгаз Уфа» устроил новогодний праздник для детей с ограничениями здоровья Фото: пресс-служба Газпром трансгаз Уфа

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе прошло большое новогоднее представление в Конгресс-холле. Главными гостями праздника стали более 200 детей с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационных центров со всей Башкирии. Организатором одной из лучших елок города выступило ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Как признались участники утренника, Новый год для них – это украшенная разноцветными шарами и огнями елка, Дед Мороз, его внучка Снегурочка, много подарков, веселье и волшебство. Все это постарались подарить детворе газотранспортники.

Оказалось, что многие гости настолько скромны, что даже боятся просить у Деда Мороза исполнение своих желаний.

«Что загадать на Новый год, я пока не знаю. В прошлом году ничего не загадывала. Желание было, но я не решилась о нем просить», – говорит Регина.

А вот Сулейман твердо знает, что хочет, но из суеверия не рассказывает – чтобы сбылось.

«Желание я уже придумал, но это секрет. В прошлом году тоже никому не рассказывал, и оно сбылось. Новый год – интересный праздник, мне нравится ходить на елки и в театры», – признается он.

У некоторых детей нет личных просьб к Деду Морозу. Те, кто считает, что у него уже все есть, твердо решили попросить за других.

«Нам ничего не нужно, мы загадаем, чтоб у всех детей все было хорошо и все были счастливы», – в один голос сказали Ислам и Динар.

Дети водили хороводы вокруг лесной красавицы вместе со сказочными героями, звали Деда Мороза со Снегурочкой, зажигали огни на елке. Не обошлось в этот день без настоящих новогодних чудес, песен и плясок. После утренника все юные гости отправились смотреть праздничный спектакль про трех богатырей, которые спасали главного зимнего волшебника.

Подарки дети с ограничениями в здоровье (всего более тысячи ребятишек) получат в реабилитационных центрах. ООО «Газпром трансгаз Уфа» ежегодно по традиции готовит для них сладкие наборы.

К слову, «Газпром трансгаз Уфа» в рамках совместной программы с Минтрудом республики ежегодно устраивает благотворительные елки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудничество крупнейшего республиканского предприятия ТЭК республики и Минтруда РБ начато в 2012 году. В рамках совместной работы адресную поддержку получают республиканские реабилитационные центры для детей и подростков.

Реализуется целый ряд социально значимых мероприятий, в том числе организуется реабилитационно-восстановительное лечение, творческие конкурсы «Излучая прекрасное», «Глазами детскими на мир», «Золотое перо», проводятся прогулки на теплоходе «Газовик», туристский сплав по Агидели, осуществляется сбор, модернизация и передача компьютерной техники в семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Развивается проект «Школа доброты и радости», Интернет-портал «Окно в мир», являющийся площадкой для самореализации и социализации детей с ограниченными возможностями. Выпускается региональный журнал «Наша жизнь», в создании которого участвуют сотрудники Республиканского реабилитационного центра и ребята, проходящие реабилитацию в его отделениях по всей республике. Большим событием для детей с ограниченными возможностями здоровья является фестиваль «Ломая барьеры», в рамках которого юные дарования получают возможность проявить свои таланты на большой сцене. В этом году в отборочном туре фестиваля приняли участие ребята из 24 регионов России.