В Уфе на год закрыли автомобильное движение по строящейся набережной реки Белой Фото: администрация Уфы В Уфе на год закрыли автомобильное движение по строящейся набережной реки Белой Фото: администрация Уфы

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе до 15 декабря 2017 года закрыто движение автомобилей по улице Набережной, где продолжается вторая очередь строительства. Об этом сообщили в администрации города. Запрет вводится, чтобы не создавать помех строительной технике.

Работы ведутся от улицы Бельской до железнодорожного моста. На сегодня завершено устройство гидротехники — укрепления берега трехуровневыми шпунтовыми сваями. Строители убирают бетонные плиты, которыми ранее была оформлена береговая линия. На данный момент убрано 2,1 тысячи кв. м плит на протяжении километра. На площадку завезено 55 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси.