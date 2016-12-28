В Башкирии «Единая Россия» окажет помощь детско-юношеской спортшколе

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В общественной приемной «Единой России» с жителями Башкортостана встретился первый заместитель председателя комиссии Регионального политсовета по работе с обращениями граждан Наиль Багаутдинов. На прием к депутату Госсобрания республики пришли жители Кармаскалинского и Чишминского районов.

Двух жительниц деревни Новомихайловка Чишминского района вот уже несколько лет волнует проблема отсутствия дорог. В беседе с парламентарием они отметили, что плохое качество дорожного покрытия затрудняет подъезд автотранспорта к населенному пункту, в том числе и спецтехники: машин скорой помощи, пожарной службы. Не лучше обстоит дело с дорогами, расположенными внутри деревни. Обращения во всевозможные инстанции реальных результатов не принесли.

Наиль Багаутдинов подчеркнул, что поднятый вопрос находится в компетенции муниципальной власти. Региональная общественная приемная Дмитрия Медведева и намерена обратиться в ближайшее время для уточнения ситуации и поиска возможных вариантов решения.

Тренер спортивного клуба по боксу, разместившегося в одном из колледжей Калининского района Уфы, обратился к депутату с просьбой решить вопрос о заключении договора аренды с образовательным учреждением для продолжения работы спортивной секции. Заявитель уточнил, что когда детско-юношеская спортивная школа находилась в ведении Министерства образования РБ, подобной проблемы не возникало. После того, как ДЮСШ передали на баланс Министерства спорта и молодежной политики, вопрос с арендой никак не может разрешиться.

«Мы обязательно отправим соответствующие запросы в оба министерства, чтобы ускорить решение данной проблемы. Вопрос очень серьезный и актуальный, поскольку речь идет о детях, желающих заниматься спортом. И мы должны их в этом обязательно поддержать», — подвел итог разговора Наиль Багаутдинов.

Все обращения, поступившие в Региональную общественную приемную Председателя партии во время приема, будут взяты на контроль для проведения дальнейшей работы по достижению положительных результатов.