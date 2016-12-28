Видные деятели культуры Башкортостана: Миляуша Идрисова (К юбилею музыковеда, журналиста, педагога)

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Миляуша Абраровна Идрисова родилась 28 декабря 1961 года в Уфе. Росла и воспитывалась в музыкальной семье: отец — видный композитор Абрар Габдрахманов, мать — известная певица Нажия Аллаярова.

Миляуша Абраровна окончила Среднюю специальную музыкальную школу при Уфимском государственном институте искусств по классу фортепиано. Затем продолжила учебу на теоретическом факультете Уфимского государственного института искусств (ныне — УГИИ им. З. Исмагилова).

После окончания института в 1986 году Миляуша Идрисова начала трудовую деятельность художественным руководителем Дома культуры села Никольское Нуримановского района.

С 1990 года творческая судьба Миляуши Идрисовой была надолго связана с Башкирским телевидением. Здесь она работала редактором, старшим редактором музыкальных программ, комментатором-музыковедом, руководителем творческого объединения студии телевидения ФГУП «ГТРК «Башкортостан». С 2005 года она трудилась на студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан», с 2006 года являлась главным специалистом главной редакции художественного вещания.

С 2011 года Миляуша Абраровна работала заместителем директора по связям с общественностью Государственного ансамбля академического танца им. Файзи Гаскарова. С 2002 года входит в Союз журналистов, с 2006 года — Союз композиторов Башкортостана. Ныне преподает на кафедре традиционного музыкального исполнительства УГИИ им. З. Исмагилова.

В своей творческой работе на телевидении Миляуша Абраровна смогла поднять актуальные проблемы культуры, раскрыть характер творческих личностей, вызвать у зрителей интерес к жизни и творчеству видных мастеров искусств, перестроить и поднять на новый профессиональный уровень передачи циклов «Лира», «Антракт», «Мастера искусств Башкортостана».

Она стала автором и ведущей еженедельных программ прямого эфира «На сон грядущий», которые снискали любовь и признательность зрителей. Неизменную любовь телезрителей завоевал цикл творческих очерков-портретов Миляуши Идрисовой «Млечный путь» о выдающихся деятелях национальной культуры — Газизе Альмухаметове, Хусаине Ахметове, Файзи Гаскарове, Загире Исмагилове, Зайтуне Насретдиновой, Евгении Скурко, Хусаине Мазитове, Рамазане Янбекове и других мастерах искусств. Многие из передач этого цикла используются в школах и учебных заведениях республики как пособия по предмету «Культура Башкортостана».

Благодаря активной деятельности Миляуши Идрисовой на телевидении регулярно освещались гастрольные поездки творческих коллективов и отдельных исполнителей, участие мастеров искусств республики в фестивалях и конкурсах. При ее участии были созданы телефильмы «Визит в Петербург», «Под сенью Терпсихоры», «Золотой» экзамен башкирской оперы», «Гаскаровцы на Трафальгаре», «В стране цветущих орхидей».

Миляуша Абраровна является автором сценариев документальных фильмов «Благословение» (о Магафуре Хисматуллине), «Абдулла Султанов», «Играет Владислав Муртазин», «Напевы земли тангаур» (о династии кураистов Дильмухаметовых), «И сердца каждою струной я слышу Родину…» (К 80-летию Загира Исмагилова), фильмов-концертов «Когда улетают журавли», «Тагир и Зухра», «Ожерелье в подарок», ретропередач, пользовавшихся неизменной популярностью.

Музыковед часто выступала в качестве организатора и ведущей лекций-концертов с участием известных артистов Башкирского государственного театра оперы и балета и Башгосфилармонии в Уфе, во многих городах и населенных пунктах Башкирии. Как журналиста Миляушу Идрисову всегда отличают компетентность, оперативность, высокая культура, умение интересно и профессионально подать материал, хорошее знание темы, блестящее владение русским и башкирским литературными языками.

Одна из последних работ музыковеда — программа «Голос Башкортостана» на «Радио России — Башкортостан». В ней рассказывается о профессионалах, настоящих мастерах своего дела, которые стояли у истоков республиканского радио, а также о тех, кто сегодня трудится на радио.

Миляуша Идрисова достигла заметных успехов и в науке. Она успешно окончила аспирантуру в Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН. Является автором более десяти научных трудов. В центре ее научных интересов — этапы становления национальной башкирской профессиональной музыки, творчество первых композиторов Башкирии 20-х — 30-х годов прошлого столетия. Миляуша Абраровна стала автором-составителем уникального сборника «Газиз Альмухаметов. Статьи. Воспоминания. Документы», который позволил раскрыть многие малоизвестные страницы деятельности выдающегося композитора, показать его влияние на развитие музыкальной культуры Башкортостана. Она активно сотрудничает с республиканскими газетами и журналами, участвует в республиканских, всероссийских и международных научно-практических конференциях по вопросам культуры. Является членом жюри ряда республиканских творческих конкурсов.

За большой вклад в пропаганду достижений музыкального творчества Башкортостана Миляуша Идрисова удостоена почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан».