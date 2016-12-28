В Башкирии 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона
В Башкирии 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
На 65-м километре трассы Уфа — Янаул произошла автокатастрофа, в которой уцелел виновник аварии. По данным республиканского ГИБДД, 28-летний уфимец на «Ладе Калине» при обгоне столкнулся с встречной «Ладой Грантой». В ДТП погибла 29-летняя пассажирка «Калины». 47-летний водитель «Гранты» — житель Дюртюлинского района, госпитализирован с травмами.