Уфимский писатель Камиль Зиганшин — победитель международного конкурса имени Андрея Платонова «Умное сердце»

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Известный башкирский писатель и путешественник Камиль Зиганшин стал победителем международного конкурса имени Андрея Платонова «Умное сердце». Победу он одержал в номинации «Проза» за рассказ «Лохматый». В числе лауреатов также Вера Кузьмина из Каменска-Уральского — в номинации «Поэзия» за подборку стихотворений «Веки щиплет калёный дым»; Иван Чуркин из города Сарова Нижегородской области — в номинации «Журналистика» за очерк «Господь дорогу выправит».

Всего в 2016 году на конкурс поступило 300 работ. Жюри отметило высокий художественный уровень произведений прозаиков Сергея Кузичкина из Красноярска, Николая Башмакова из Перми, Сергея Багрова из Вологды, стихотворений Татьяны Щербининой из Северодвинска, Сагидаш Зулкарнаевой из Самарской области, Андрея Крючкова из Рязани, Александра Суворова из Сыктывкара. В журналистике отмечены работы Натальи Цитроновой из Воркуты, Андрея Воробьёва из Татарстана.

Международный конкурс имени Андрея Платонова «Умное сердце» проводит Союз писателей России совместно с газетой «Московский железнодорожник» — филиалом ОАО «Издательский дом «Гудок». Такое содружество учредителей не случайно, поскольку Андрей Платонов трудовую жизнь начинал как железнодорожник.

За двадцать с лишним лет лауреатами этого конкурса были писатели и поэты Василий Белов, Владимир Солоухин, Евгений Носов, Валентин Распутин и другие авторы, чьи произведения стали гордостью отечественной литературы конца ХХ века.

Камиль Зиганшин — прозаик, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры России и Башкортостана. Родился в 1950 году в посёлке Кандры Туймазинского района Башкирской АССР в семье кадрового офицера. Окончил Дальневосточный политехнический институт. Писать начал в конце 80-х годов, используя материалы охотничьих дневников, впечатления от путешествий и работы в геологических партиях. Впервые публиковался в журнале «Уральский следопыт». Автор книг «Щедрый Буге», «Таёжные истории», «Маха, или История жизни кунички», «Боцман», «Возвращение росомахи», романа о староверах «Золото Алдана» и других, в которых красочно описывает природу и животный мир, а также многочисленных путевых очерков о самых труднодоступных уголках планеты.