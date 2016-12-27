Ледовые городки Уфы проверили на безопасность Фото: Администрация г. Уфы Ледовые городки Уфы проверили на безопасность Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы проверила безопасность ледовых городков, расположенных на основных новогодних площадках всех районов столицы.

Ледяные фигуры и горки тщательно осматривались на предмет сколов, трещин и выбоин. При этом особое внимание уделялось форме. Чтобы ледовый городок был безопасен и не мог причинить вреда детям, мастера заранее сгладили все углы.

В целом проверка показала, что новогодние площадки соответствуют нормам безопасности, сообщили в пресс-службе городской администрации.