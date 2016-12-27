В Башкирии растет промышленное производство продуктов Фото: Олег Яровиков В Башкирии растет промышленное производство продуктов Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане отмечается рост промышленного производства пищевых продуктов. За 11 месяцев текущего года индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 102,6 процента.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ, с января по ноябрь этого года в регионе произведено 72 тысячи тонн мяса и субпродуктов (131,9 процента к уровню прошлого года); 9,3 тысячи тонн крупы (120,7 процента); 3,3 млн декалитров безалкогольных напитков (119,3 процента).

Мясных полуфабрикатов за это же время произведено почти шесть тысяч тонн (118,2 процента), муки — 83,2 тысячи тонн (116,2 процента), цельномолочной продукции — 365 тысяч тонн (107,4 процента), минеральной и газированной воды — 281 млн поллитров (109,5 процента), водки — 2,3 млн декалитров (102,7 процента).