В жилом комплексе «Михайловка Green Place» прошел праздник новоселья

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УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

В селе Михайловка состоялось праздничное событие — вручение ключей новоселам двух первых домов, литеров 11 и 12, в жилом комплексе «Михайловка Green Place». Группа компаний «Жилой Квартал» сдала 308 квартир счастливым покупателям. Во дворе рядом с новыми домами прошел большой праздник с музыкой, угощениями и развлечениями для детей и взрослых.

Самые интересные события происходили на сцене. Директор ООО «МКД-СтройГрупп», организации, осуществлявшей строительство, Бахтияров Ильгиз Асхатович поздравил новоселов, пожелал счастливой и мирной жизни в новых уютных квартирах и попросил подняться на сцену тех, кто буквально своими руками создавал дома, проектировал и возводил стены.

«Чаще всего настоящие строители остаются в тени, но именно они совершают самую важную работу», — отметил Ильгиз Бахтияров. Строителям аплодировали с благодарностью. Директор компании-застройщика рассказал о далеко идущих планах строительной компании.

«В следующем году планируется сдача тридцати тысяч квадратных метров жилья. В жилом комплексе «Михайловка Green Place» в настоящее время возводятся еще три дома, а общее количество домов будет больше 30. Группа компаний «Жилой Квартал» также активно развивает другой объект — жилой комплекс «Зубово Life Garden» в селе Зубово».

Группа компаний «Жилой Квартал» возводит все свои дома из керамического кирпича. Застройщик выбрал этот материал за высокую прочность и долговечность. В компании говорят, что самое ценное — это мнение покупателей квартир и домов. За 15 лет своей деятельности группа компаний «Жилой Квартал» приобрела богатый опыт и много благодарных клиентов. В компании помнят, что рекомендации довольных покупателей — это лучшая реклама. Дома возводятся с соблюдением всех норм и сдаются точно в срок. На данный момент построено и сдано 1500 частных домов, семь коттеджных поселков и пять многоквартирных домов в Зубово, Нагаево, Зинино, Шмидтово, Дмитриевке и Михайловке.

Застройщик делает акцент на комплексном освоении территории и особое внимание уделяет развитию инфраструктуры в своих жилых комплексах, прокладывает дороги, устанавливает детские и спортивные площадки, остановочные павильоны для общественного транспорта, облагораживает территорию, высаживает деревья и организует парки и зоны отдыха для детей и взрослых. На территории жилого комплекса «Михайловка Green Place» будет даже небольшой пруд, что символично, в форме сердца. Хороший выбор для тех, кто устал от городской суеты, пыли и смога. От Южного автовокзала до Михайловки можно добраться по новой широкой дороге всего за 10 минут. В шаговой доступности от жилого комплекса «Михайловка Green Place» расположены остановки общественного транспорта, к которым подъезжают маршрутные такси 280 и 284.

Праздник продолжался, несмотря на метель. Настроение было прекрасное как у строителей, так и у новоселов. Покупательница первой квартиры в литере 12 Абдуллина Гузалия Марваровна поделилась своим мнением о новом доме, она отметила надежность застройщика и высокое качество выполнения строительных работ. Первых покупателей организаторы праздника пригласили на сцену и вручили им памятные призы в благодарность за высокий уровень доверия.

Кульминацией событий стало разрезание символической красной ленты в знак открытия нового жилого комплекса. Первым в дом пригласили символ новоселья – большого жизнерадостного «фирменного» кота «Жилого Квартала». Праздник продолжился с приходом Деда Мороза и Снегурочки, которые играли и веселились с самыми маленькими новоселами. А после приехали сани, запряженные лошадью, в которых прокатились дети и их родители. Праздник выдался на славу, настроение было на высоте в этот снежный зимний день, новоселы поздравляли друг друга и делились счастливыми улыбками. Их ожидает особенный Новый год – в своей собственной квартире.