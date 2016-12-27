Марат Мансуров: «Каждый второй кредит в Башкирии выдается в Сбербанке»

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

«Почти половина населения республики выбирает Сбербанк», — заявил на предновогодней пресс-конференции управляющий Башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров, он подвел итоги уходящего 2016 года.

В настоящее время офисы кредитного учреждения, всего их 531, расположены во всех регионах республики. Банковская сеть насчитывает 2164 устройств самообслуживания населения, треть из которых находится в Уфе. Доля Сбербанка в общем количестве банкоматов и терминалов, присутствующих в Башкортостане составляет 43 процента, а в столице республики она достигает 46 процентов. Кроме этого 29 передвижных пунктов позволяют оперативно обслуживать население, проживающих в самых отдаленных точках региона.

Численность сотрудников Сбербанка в Башкортостане превышает 5495 человек. Многие из специалистов трудятся в системе уже более 20 лет.

Кредитный портфель

По словам Марата Мансурова, кредитный портфель физических лиц банка на сегодняшний превышает 109 млрд рублей.

«Экономика улучшается и востребованность в кредитах выросла. В этом году мы выдали кредитов населению Башкирии на 31 тысячу больше, чем в прошлом. В общем объеме это свыше 10 млрд рублей и за 2016 год кредитный портфель физических лиц нашего банка увеличился на 5 млрд рублей», — сказал управляющий.

При этом доля Сбербанка на рынке кредитования в Башкортостане составляет почти половину.

«То есть каждый второй кредит в регионе, а именно 45 процентов, выдается именно в Сбербанке», — подчеркнул региональный управляющий. Жителям выдано 138 тысяч кредитов на сумму 43 млрд рублей.

Вклады, ипотека с господдержкой и строительные сберегательные кассы

За 2016 год в банке граждане открыли 492 тыс вкладов на сумму 34 млрд рублей. «Фактически мы в полтора раза увеличили объем депозитных вкладов, которые жители Башкортостана хранят в нашем банке. На региональном рынке денежных средств частных клиентов на долю Сбербанка приходится 47 процентов и она ежемесячно прирастает», — привел данные Марат Мансуров.

Рост кредитного портфеля Сбербанка, так же как и других кредитных учреждений, достигается в основном за счет повышения спроса на ипотечное кредитование.

По сравнению с с 2015 годом объем выданных Башкирским отделением Сбербанка ипотечных кредитов вырос на 3 млрд рублей. Заемными средствами на приобретение недвижимости воспользовались 17 тысяч человек на общую сумму 23 млрд рублей.

Важную роль в развитии и поддержке ипотечного кредитования в 2016 году сыграла программа государственного субсидирования строящегося жилья. «Почти восемь тысяч кредитов на 11 млрд рублей выданы в рамках проекта «Ипотека с государственной поддержкой», где минимальная ставка не превышает 11,4 процента», — рассказал Марат Мансуров.

Заявки на получение льготного ипотечного кредита Сбербанк будет принимать до 31 декабря, после чего они будут выдаваться еще в течение двух следующих месяцев.

«Делается это для того, чтобы клиент мог точно определиться с выбором и подобрать для себя приемлемый вариант будущего жилья. Кроме этого с крупнейшими застройщиками у банка достигнуты договоренности и в рамках маркетинговых акций они снижают стоимость квадратного метра для тех, кто берет ипотеку в Сбербанке», — отметил управляющий.

Другой проект, вызывающий оптимизм — «Строительные сберегательные кассы». Это совместный проект Правительства Башкортостана и Сбербанка, основанный на накоплении индивидуальных сбережений граждан.

Для тех, кто в течение последних четырех лет исправно вносил свои деньги на специальный накопительный счет, ставка по кредиту не будет превышать 7 процентов годовых.

Уже с 1 апреля 2017 года в Сбербанке смогут взять кредит первые участники программы.

«Подготовка к проекту заняла более пяти лет. Подробно изучался опыт стран, где аналогичные проекты успешно реализуются уже несколько лет. В апреле 2014 года первые участники программы открыли счета в Сбербанке и ежемесячно их пополняли. В результате накоплено более 950 млн рублей. Часть денег — это собственные средства граждан, другая часть — средства, которые будут перечислены из бюджета республики. По нашим прогнозам, уже в следующем году благодаря финансовой поддержке государства владельцами нового жилья станут свыше двух тысяч человек», — выразил надежду Марат Мансуров.

Обслуживание юридических лиц

На сегодняшний день в Башкирском отделении Сбербанка обслуживается почти 30 тысяч юридических лиц. Их кредитный портфель с начала года превысил 93 млрд рублей.

Один из крупнейших корпоративных клиентов банка — АНК «Башнефть». Более 80 процентов ее сотрудников по собственному выбору используют платежные карты Сбербанка.

«Мы признательны специалистам нефтяной компании за то, что они доверяют Сбербанку свои зарплаты и сбережения», — сообщил Марат Мансуров.

По его словам, «несмотря на серьезные колебания в экономике», количество предприятий, которые предпочитают партнерство со Сбербанком, растет с каждым годом. Что говорит о его надежной репутации.

Сбербанк онлайн

На долю Сбербанка приходится почти 66 процентов объема всех платежей, которые ежемесячно проходят на рынке, это порядка 2 млн 600 тыс платежных операций. В 2016 году его доля значительно выросла. В том числе за счет увеличения числа транзакций, совершенных с помощью электронных сервисов — «Сбербанк онлайн», «Мобильный банк», «Автоплатеж» и других.

«Только по системе «Сбербанк онлайн» в этом году мы приняли 506 тысяч платежей, что в 1,6 раза больше, чем в 2015 году», — отметил Марат Мансуров.

Сервис «Автоплатеж», который был запущен всего два года назад, позволил увеличить количество платежей также в полтора раза. Через него клиенты банка совершили более 165 тыс операций.

Кроме того более 30 млрд рублей прошло через сберкассы, банкоматы, сотовые телефоны, а также другие электронные каналы связи. 99,9 процента всех платежных документов, которые оплачивают юридические лица, также проходят в электронном виде.

Открытие новых офисов

«Еще до Нового года мы запустим в эксплуатацию четыре новых офиса», — сообщил журналистам глава Башкирского отделения Сбербанка.

Один из крупнейших уже приступил к обслуживанию клиентов в самом центре мкр Сипайлово. Площадь современного высокотехнологичного двухэтажного здания на улице Гагарина превышает 2 тыс кв метров. «Мы не строим заново, а реконструируем и приводим в порядок наши самые большие офисы, те, которые раньше может быть не рисковали ремонтировать, а думали, насколько они вообще будут востребованы гражданами в мир высоких технологий», — поделился соображениями Марат Мансуров.

Однако пока это еще весьма актуально. И очередной офис, также после ремонта, откроется на улице Пушкина, недалеко от Телецентра. Там, помимо традиционного обслуживания физических лиц разместится центр ипотечного кредитования, центр персонального обслуживания для клиентов, чьи доходы имеют уровень чуть выше среднего.

Появится новое представительство Сбербанка и на пересечении бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко. Кроме этого значительная часть банковских офисов будет открыта в некоторых городах республики.

Эквайринг

«Мы уделяем очень большое внимание, чтобы расчеты в торговой сети осуществлялись в электронном формате», — сказал глава Сбербанка в РБ. Он напомнил, что осенью этого года Сбербанк одним из первых в России запустил возможность использования системы бесконтактных платежей Apple Pay. В настоящее время ведется огромная работа для того, чтобы принимать к оплате платежные карты системы «Мир».

«Уже сейчас 60 процентов всех наших платежных терминалов в республике переведены на новое программное обеспечение и принимают карту «Мир» к оплате. Мы сами приступили к выпуску этой карты и уже реализовали несколько зарплатных проектов», — сообщил Марат Мансуров. Он также пообещал, что уже в первом квартале 2017 года сто процентов платежных терминалов, банкоматов и прочего оборудования будут переведены на программное обеспечение, которое будет обслуживать карты «Мир».

В целом обороты по эквайрингу в 2016 году превысили 90 млрд рублей. В Башкортостане терминалы Сбербанка для безналичных расчетов используют свыше 9 тыс юридических лиц.

В общем объеме эквайрингового оборота доля Сбербанка на территории республики составляет 65 процентов.

При открытии счетов новым клиента Сбербанка все они автоматически подключаются к системе «Бизнес онлайн». «Совместно с нашим партнерами в этом году нам удалось разработать и сегодня мы предлагаем предпринимателям целый комплекс современного оборудования, которое совмещает в себе возможности кассового аппарата, передачи в электронном формате платежей в том числе в налоговые органы», — сказал спикер.

Социальные проекты

Среди наиболее значимых социальных проектов Марат Мансуров особо выделил внедрение транспортной карты, благодаря которой «удалось решить задачу по оплате платежей в электротранспорте Уфы».

Разработка и внедрение сервиса по упрощенному приему платежей за школы и детские сады без каких-либо квитанции — также является гордостью специалистов Башкирского отделения Сбербанка.

Другой жизнеспособный и важный проект — совместное детище Сбербанка и Управления Росреестра по Башкортостану. Сервис позволяет провести регистрацию прав на недвижимость в электронном виде в любом из банковских офисов. При этом не требуется посещать Росреестр или МФЦ, а сам процесс регистрации объекта займет всего один день.

«Искусство сохранять» — еще один глобальный проект регионального отделения Сбербанка. «Мы целый месяц держали двери музея имени Нестерова открытыми для всех желающих абсолютно бесплатно. За это время количество его посетителей увеличилось более, чем в десять раз, — напомнил Марат Мансуров. — Особо ценно то, что нам удалось представить не только экспозицию картин из золотого фонда России, но и показать те художественные шедевры, которые находятся в музейном хранилище, а это бесценный дар, который принадлежит республике».

Исламский банкинг

В 2016 году президент Сбербанка Герман Греф заявил о возможности предоставления в отделениях банка исламского банкинга.

«Сейчас мы активно прорабатываем со специалистами принципы того, как это правильно организовать. То есть эксперты тестируют и смотрят, насколько все процедуры удовлетворяют и соответствуют требованиям законов шариата», — отметил господин Мансуров.

Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Кредитные организации, работающие по нормам шариата, напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают средства.

«Я думаю, что в первой половине 2017 года нам удастся выйти на стартовую прямую. Мы планируем двигаться сразу по двум направлениям — кредитовать и оказывать услуги исламского банкинга для юридических лиц, а затем в наших офисах будут запущены «исламские окна» для обслуживания физических лиц. Мы постараемся эту сеть развивать так, чтобы она была доступна не только жителям Уфы, но и других регионов Башкортостана», — поделился планами представитель Сбербанка.

Марат Мансуров также отметил, что последние 20 лет в мире исламский банкинг растет достаточно обширно. «Сейчас исламские финансы оцениваются примерно в 3 трлн долларов, а потенциал всего рынка оценивается в 5 трлн. В год объемы исламского банка растут в среднем на 12-16 процентов. Именно поэтому мы думаем, что надо этот процесс начинать. К тому же у Сбербанка хватит ресурсов, сети и компетенций, чтобы предоставлять такие услуги».