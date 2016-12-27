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27 декабря Вторник

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В Уфе фасад дома Кочкина будет восстановлен на новом фундаменте - мэрия

ОБЩЕСТВО

В Уфе фасад дома Кочкина будет восстановлен на новом фундаменте - мэрия Фото: Олег Яровиков

В Уфе фасад дома Кочкина будет восстановлен на новом фундаменте - мэрия Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Фасад дома Кочкина будет восстановлен на новом фундаменте, заявили в администрации Уфы. «С учетом мнения общественности, в целях сохранения исторического облика столицы, городские власти поставили перед застройщиком обязательное условие — сохранить фасадную часть памятника «Доходный дом Кочкина»», — говорится в пресс-релизе мэрии. — «В Уфе есть примеры такого подхода, когда сохраненные фасады гармонично вписываются в современную городскую архитектуру. В частности, это ТРК «Галерея АРТ» на улице Чернышевского».

Застройщик собирается восстановить фасад на новом фундаменте, так как существующий утратил несущую способность, объяснили в администрации. При восстановлении будут максимально использованы кирпичи снесенной постройки. «Сделаны необходимые снимки и замеры, проведены обследования», — заверили в мэрии.

Теги: памятники архитектуры,реставрация
 
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