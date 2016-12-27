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В Уфе издан календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год

ОБЩЕСТВО

В Уфе издан календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год Фото: Георгий Шишкин

В Уфе издан календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год Фото: Георгий Шишкин

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе издан календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год. Он знакомит с государственными, всемирными и международными праздниками, памятными датами в общественной, политической, военной, культурной жизни России и Башкортостана. Издание включает юбилейные даты населенных пунктов, предприятий и организаций республики, содержит сведения о выдающихся деятелях региона.

Перечень праздничных, памятных дней и юбилейных дат составлен на основе материалов архивных учреждений Башкортостана и сведений, полученных из республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, дополнен информацией из энциклопедических, справочных и периодических изданий, сообщили в региональном Управлении по делам архивов.

Календарь впервые снабжен алфавитным указателем. С его электронной версией можно ознакомиться на сайте Управления по делам архивов Республики Башкортостан, в разделе «Исторический календарь».

Теги: памятные даты
 
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