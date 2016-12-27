Великая княгиня объявила благодарность ученому из Башкирии Фото: Олег Яровиков Великая княгиня объявила благодарность ученому из Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Глава Российского Императорского Дома, Великая княгиня Мария Владимировна объявила благодарность ученому из Башкортостана. Виновником этого уникального события в истории науки республики стал кандидат педагогических наук, профессор Ринат Калимуллин. Об этом сообщил научный сотрудник МНИЦ РМО БГПУ, кандидат философских наук Зуфар Тимербулатов.

Как говорится в официальной грамоте, благодарность объявлена «за примерное служение Отечеству, высокополезные труды на благо Государства Российского, значительный личный вклад в сохранение социокультурного наследия и развитие национальных традиций».

Ринат Калимуллин работает проректором Российского исламского университета ЦДУМ России, является членом Российской академии естествознания, которая присвоила ему ведомственное звание заслуженного работника науки и техники. Является автором более 130 научных, методологических и методических работ. Ученый ведет активную просветительскую работу, в том числе по профилактике экстремизма и терроризма среди населения республики.