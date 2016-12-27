Опубликован зарплатный рейтинг регионов-2016 Фото: Олег Яровиков Опубликован зарплатный рейтинг регионов-2016 Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter и проект «Банк данных зарплат» составили зарплатный рейтинг регионов России-2016.

Аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему более 700 российскими работодателями на протяжении всего года.

«Указанная в рейтинге зарплата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены до вычета подоходного налога, с учетом премий и бонусов за текущий год», — пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.

Первую строчку Топ-10 занимают Москва и Московская область с заработной платой в 69 тысяч рублей. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область — 50 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров по зарплате Дальневосточный федеральный округ — 38,5 тысячи рублей. В пятерку самых высокодоходных регионов также попали Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ — 37,5 и 34,9 тысячи рублей, соответственно.

На шестом и седьмом местах зарплатного рейтинга — Южный федеральный округ и Приволжский федеральный округ — 30 тысяч рублей.

Средняя зарплата в Северо-Западном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе по итогам этого года составила 29,5 и 27,7 тысячи рублей, соответственно.

По результатам исследования, только 32 процента российских работодателей увеличивали зарплаты сотрудникам в уходящем году. 11 процентов ее вообще сократили. 57 процентов оставили доходы работников без каких-либо изменений.

Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть компаний запланировала на январь 2017 года. Еще треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале. В среднем предприятия и организации планируют поднять зарплату в следующем году на восемь процентов.