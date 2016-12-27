Уфимский «Толпар» выиграл у «Сибирских Снайперов» на финише 2016 года

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» закончил 2016 год двумя трудными победами в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В Новосибирске уфимцы дважды выиграли в овертаймах у «Сибирских Снайперов» — 3:2 и 4:3.

В первом матче победный бросок на счету Глеба Кузьмина, во втором — Раниса Миргалиева.

У «Толпара» восьмое место в Восточной конференции, 70 очков. Но как минимум три команды, проведшие на несколько игр меньше уфимцев, преследуют ту же цель — попасть в зону плей-офф.