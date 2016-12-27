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27 декабря Вторник

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В Башкирии за год собрано налогов на сумму почти 92 млрд рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии за год собрано налогов на сумму почти 92 млрд рублей Фото: moneyint.ru

В Башкирии за год собрано налогов на сумму почти 92 млрд рублей Фото: moneyint.ru

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Налоговые инспекции Башкортостана направили в консолидированный бюджет республики 91 млрд 748 млн рублей по состоянию на 20 декабря, сообщили в республиканском управлении ведомства. Эта сумма больше прошлогоднего итога на девять процентов, или на 7,5 млрд рублей. Сюда же входит 17,5 млрд взысканных задолженностей прошлых лет. Невзысканных долгов осталось на 15 млрд рублей.

«Положительная динамика поступления в бюджеты всех уровней обусловлена эффективностью проводимой контрольной работы. В 2016 году доначисления в среднем на одну выездную проверку составляли 5 млн рублей — на 12 процентов больше, чем в минувшем году», — прокомментировали в УФНС по РБ.

Теги: налоги,сборы,бюджеты
 
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