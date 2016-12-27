У жителей Башкирии еще есть время, чтобы оформить право собственности на недвижимость до нового года Фото: ИА «Башинформ» У жителей Башкирии еще есть время, чтобы оформить право собственности на недвижимость до нового года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Жители Башкирии еще успеют оформить право собственности на недвижимость до нового года. Сделать это можно в электронном виде через Центры консультирования.

В Управлении Росреестра по Башкортостану напомнили, что на территории республики по основным сделкам, поданным на государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним через офисы приема МФЦ «Мои документы», сроки регистрации составляют 7-8 рабочих дней. Плюс дополнительные 4 дня на курьерскую доставку документов из МФЦ в Росреестр и обратно.

Таким образом, по делам правоустанавливающих документов, поданным гражданами на текущей неделе через МФЦ, регистрация права собственности и выдача готовых документов будет производиться только после нового года, отметили в ведомстве.

Граждане, которым необходимо зарегистрировать право не недвижимость до нового года, могут это сделать через Центры консультирования по сдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде по адресу: Уфа, ул. Ленина, 70 и ул. 50 лет СССР, 30/5, зал №2. В этом случае жители республики смогут оформить право собственности и получить готовые документы в течение 1-2 рабочих дней.

Специалисты центров помогут перевести все документы в электронный вид и заверить их электронно-цифровыми подписями (ЭЦП). Готовые документы, заверенные ЭЦП регистратора, проводившего сделку, поступят заявителю на указанный им адрес электронной почты.