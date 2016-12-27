В Башкирии Первый республиканский слет юнармейцев собрал 300 школьников

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе состоялся Первый республиканский слет юнармейцев, в котором приняли участие 300 учеников общеобразовательных школ республики из 50 районов. Военно-патриотическое движение стартовало в стране 1 сентября 2016 года, главным инициатором его создания стал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Почетными гостями слета стали Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв, министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, депутаты Госсобрания РБ, члены МОП при Госсобрании. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в катастрофе Ту-154 в небе над Черным морем.

В рамках мероприятия прошла церемония принятия школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Школьники торжественно поклялись «следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества». Им вручили соответствующие знаки отличия. Также состоялось вручение флага Юнармии начальнику регионального штаба Арсену Зинатуллину.

Константин Толкачёв поздравил юнармейцев с началом нового этапа жизни и пожелал успехов.

«В нашей республике появилась новая общественная организация, объединяющая самых активных, смелых, спортивных, талантливых, патриотически настроенных ребят. И это вполне закономерно — Башкортостан всегда был землей воинов и героев, честно и самоотверженно защищавших свое Отечество. Возрождается большое и очень хорошее дело — воспитание сильного, умного и здорового поколения молодых патриотов, любящих свою родину и готовых служить ей, — подчеркнул спикер регионального парламента. — Не сомневаюсь, что наше подрастающее поколение будет свято верить в свое Отечество и знать его историю, помнить подвиги предков, понимать то настоящее, которым действительно можно гордиться. Сегодня в вашей жизни знаменательный день — вы дали клятву юнармейца. Поздравляю вас с этим важным событием, не сомневаюсь, что слова этой клятвы навсегда останутся в вашей памяти и будут руководством на протяжении всей жизни».

Слет продолжило пленарное заседание на тему «Герои нашего времени. Патриотизм в реальных делах».

«На 2017 год мы запланировали интересные мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи: «Зарница», «Орленок», «Победа». Дети будут вовлечены в мероприятия Министерства обороны РФ», — рассказал начальник регионального штаба Юнармии Арсен Зинатуллин.