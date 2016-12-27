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27 декабря Вторник

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В Уфе буксируемый Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком MAN

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе буксируемый Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком MAN Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

В Уфе буксируемый Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком MAN Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе буксируемый «Дэу Матиз» ударился о грузовик «Ман». ДТП произошло на трассе М5. 70-летний водитель «Шевроле Нивы» буксировал «Матиз» и при выполнении разворота допустил столкновение малолитражки с большегрузом. В результате пострадала 43-летняя водитель «Дэу». Женщина госпитализирована с различными травмами, сообщили в городской автоинспекции.

Теги: ДТП
 
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